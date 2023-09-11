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Сотрясший Грецию циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии

10:21
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Теперь его приближения ждут в Египте

Мощный циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии. Проливные дожди с грозами и штормовой ветер со скоростью до 70 километров в час пронеслись по побережью, передает "ТВ Центр".

Затоплен ряд населенных пунктов, несколько из них отрезаны от транспортного сообщения. В ходе спасательной операции пропали без вести пятеро военнослужащих, которые направлялись на помощь жителям города Эль-Байда.

Ранее от циклона "Даниэль" серьезно пострадала Греция. Там жертвами стихии стали как минимум 14 человек. А сегодня его приближения ждут в Египте.

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