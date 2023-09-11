Сотрясший Грецию циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии

Теперь его приближения ждут в Египте
Мощный циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии. Проливные дожди с грозами и штормовой ветер со скоростью до 70 километров в час пронеслись по побережью, передает "ТВ Центр".
Затоплен ряд населенных пунктов, несколько из них отрезаны от транспортного сообщения. В ходе спасательной операции пропали без вести пятеро военнослужащих, которые направлялись на помощь жителям города Эль-Байда.
Ранее от циклона "Даниэль" серьезно пострадала Греция. Там жертвами стихии стали как минимум 14 человек. А сегодня его приближения ждут в Египте.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"