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"Худшая ситуация": в Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины

09:41
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Стокгольм передал все вооружения Киеву

Швеция оказалась в "наихудшей ситуации" из-за всесторонней поддержки киевского режима, передает новостной телеканал SwebbTV со ссылкой на комментарий политического аналитика Магнуса Стенлунда.  

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"Мы оказались в худшей из возможных ситуаций", - заявил Стенлунд, чьи слова приводит РИА Новости.  

При этом политолог подчеркнул, что Швеция, в отличие от других стран "коллективного" Запада, передает ВСУ самые современные вооружения. По его словам, другие страны ограничились отправкой на Украину "давно списанного и никому ненужного оружия".

"Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen – лучшее, что у нас есть", - пояснил аналитик.

Он также добавил, что власти Швеции уже на протяжении 18 месяцев ведут "хаотичную и непоследовательную" политику по отношению к своим же гражданам. Иными словами, Стокгольм ограничил избирательные права населения для потенциального вступления в НАТО, заключил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны значительно замедлили темпы поставок вооружений ВСУ. По мнению украинского лидера, американские и европейские партнеры не только сократили военную и финансовую помощь Киеву, но и приостановили введение новых экономических рестрикций в отношении России.  

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