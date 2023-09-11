Собянин победил на выборах мэра Москвы с результатом 76,39% голосов

За действующего главу города проголосовали 2 499 114 избирателей

Сергей Собянин получил 76,39% голосов на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК России.

Уточняется, что за Собянина проголосовали 2 499 114 избирателей.

Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов получил 8,11%, или 265 374 голосов, Борис Чернышов от ЛДПР - 5,61%, или 183 529 голосов. Результат Владислава Даванкова от партии "Новые люди" - 5,34%, или 174 869 голосов, Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия - За правду") - 3,93%, или 128 701 голосов.

Ранее после подведения предварительных итогов голосования на выборах мэра Москвы Собянин поблагодарил горожан за поддержку.

"Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше", - написал Собянин в блоге на личном сайте.

9 сентября на выборах мэра Москвы проголосовал Владимир Путин. Президент сделал свой выбор в онлайн-формате. Глава государства отметил, что выборы в России организованы максимально удобно для граждан - было предусмотрено трехдневное голосование на участках с возможностью отдать свой голос дистанционно.

За выборами по всей России следило около 220 тысяч наблюдателей. Ход голосования в Москве контролировали в Общественном штабе по наблюдению. Все три дня в круглосуточном режиме там мониторили обстановку на участках и фиксировали каждое обращение.

Явка избирателей на выборы мэра Москвы по данным на 18:00 воскресенья, 10 сентября, составила 41,4%.

Выборы в России проходили в большинстве регионов с 8 по 10 сентября. В Москве выбирали мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"