Вооруженный подросток ранил четырех человек в школе в Ростовской области

Школьники не пострадали

В Ростовской области 15-летний подросток в маске и с ножом напал на людей у сельской школы, в которой учится. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, ЧП произошло утром понедельника в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района.

Вооруженный ножом и скрывший лицо за маской подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Пострадавших из числа детей нет.

Нападение устроил ученик девятого класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием.

В апреле учащийся 9 класса школы в Калининском районе Санкт-Петербурга устроил стрельбу в школе. В результате легкие ранения получили четверо подростков, обошлось без госпитализации.

В мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, в том числе семь детей, еще 24 человека получили ранения. Виновник трагедии получил пожизненный срок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"