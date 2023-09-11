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Два украинских БПЛА сбиты в Белгородской области

09:18
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Украина не оставляет попыток атаковать территорию России

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала два украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.

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Как уточнили в ведомстве, киевский режим вновь предпринял попытку ударить БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что фрагменты одного из двух сбитых беспилотников в Яковлевском городском округе Белгородской области упали на проезжую часть, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

9 сентября корабли Черноморского флота своевременно обнаружили и уничтожили три украинских морских беспилотника, пытавшихся атаковать Крымский мост.

8 сентября два украинских беспилотника пытались атаковать избирательный участок в Херсонской области, однако оба дрона были сбиты российской системой противовоздушной обороны.

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