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Пушков оценил заявление Блинкена о "готовности" Украины пойти на переговоры

09:23
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Вашингтон пытается дезинформировать мировую общественность

Заявление главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена о "готовности" Украины к перемирию с Россией направлено на "дезориентацию" мнения мировой общественности. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

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Напомним, что накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности украинской стороны приступить к обсуждению потенциального перемирия с Россией при условии "заинтересованности" Кремля в этом вопросе.

Как отметил сенатор, высказывания главы американского Госдепа не имеют ничего общего с реальной позицией Вашингтона по вопросу возобновления переговорного процесса с Москвой. По мнению Пушкова, политики из Белого дома все еще стоят на необходимости инициации мирного соглашения с Россией "на условиях киевского режима".

"Иначе Блинкен не хвалил бы контрнаступление и не объявлял бы о новом миллиарде военной помощи Киеву", - заявил Пушков.

При этом политик подчеркнул, что в недавнем заявлении Блинкена "нет ничего нового". По его словам, подобного рода высказываниями политический истеблишмент США пытается "дезориентировать мнение мировой общественности".

Ранее политический аналитик Руслан Бортник заявил, что в ходе официального визита в украинскую столицу глава Госдепа США Энтони Блинкен пытался склонить главу киевского режима Владимира Зеленского к перемирию с Россией. По мнению аналитика, такими действиями американская сторона пыталась взять "под контроль" конфликт на Украине для успешного переизбрания Джо Байдена.

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