В России подводят итоги масштабных выборов

Более 4 тысяч кампаний разного уровня прошли почти по всей стране

В 21-м регионе, где выбирали высших должностных лиц исполнительной власти, по предварительным данным, лидируют действующие главы или исполняющие обязанности. В Москве с результатом более 76 процентов побеждает Сергей Собянин. Из предвыборного штаба он обратился к своей команде и москвичам, чтобы поблагодарить за поддержку: "Поздравляю с окончанием выборов. Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов - это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. Впереди нас ждет большая, трудная, но интересная работа. Спасибо всем".

Явка в Москве стала рекордной. В голосовании приняли участие около половины избирателей. Причем большинство - свыше 2,5 миллиона человек - голосовали дистанционно. Столица одной из первых внедрила такой формат и успешно его развивает. Но и членам комиссий скучать не пришлось. Для сотен тысяч горожан поход на участок в день выборов - традиция. Впрочем, новые технологии используют и тут.

Традиционную форму голосования выбрали также руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. В целом, парламентские партии - а это еще "Единая Россия" и "Новые люди" - стали самыми активными участниками выборов, представив своих кандидатов на всех уровнях. Наибольшее доверие избиратели выразили единороссам. Так, в Хабаровске большинство голосов набрал мэр Сергей Кравчук, в парламенте Иркутской области "Единая Россия" получает конституционное большинство, в Московской области выборы губернатора выигрывает Андрей Воробьев.

"Хочу отдельно поблагодарить нашего мэра, с которым мы активно сотрудничаем. Москва и Подмосковье – это мегаполис, который нуждается в очень технологичных подходах. И, конечно, нашего президента, правительство Российской Федерации, потому что огромное количество программ - экология, образование, здравоохранение - все из них важны для жизни каждого человека", - указал он.

В недружественных странах интерес к российским выборам проявляли по-своему. Попытки дискредитации, распространение фейков и хакерские атаки продолжались все дни голосования.

"Судя по количеству ddos-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой. Более 30 тысяч за эти дни атак. Выдержали наши интернет-ресурсы. Запас прочности большой", - сообщила Элла Памфилова, председатель ЦИК.

Запас прочности у людей - еще больше. В новых регионах, где выборы впервые проходили по российскому законодательству, голосовать шли, несмотря на обстрелы и угрозы украинских националистов. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выбирали региональные парламенты. Явка очень высокая. А в лидерах Донбасс - почти 80 процентов.

"Очень важный для ДНР день, очень важное голосование. Выбирали Народный совет - представительный орган ДНР - и впервые в своей истории выбирали муниципальные советы. В этом плане мы подошли с большой ответственностью, о чем говорит очень высокая явка. Мы постарались сделать выборы максимально конкурентными, и, конечно же, для нас важно было наличие наблюдателей", - подчеркнул Денис Пушилин, врио главы ДНР.

Международные эксперты приехали в Донбасс из Индонезии, Ирана, Португалии, Италии и даже США. Не побоялись ни украинских обстрелов, ни осуждения определенных кругов на родине. Посещали избирательные участки, общались с людьми. А по итогам вышли на связь с Центризбиркомом.

"Мы были в Луганске. Нас поразило, насколько это живой и красивый город. Гуляют люди, играют дети. Ни о какой оккупации не может быть и речи! Наши впечатления совершенно не соответствуют тому, что нам говорят на Западе. Голосование проходило очень спокойно и организованно. Мы не увидели никаких нарушений", - сказал Витто Гриттани, наблюдатель из Италии.

Всего за выборами следили около 220 тысяч наблюдателей. Ход голосования в Москве контролировали в Общественном штабе. Ситуационный центр работал в Общественной палате России. Серьезных нарушений не выявлено. Тем не менее в Центризбиркоме призвали регионы не торопиться подводить окончательные итоги голосования до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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