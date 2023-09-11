На острове Русский стартовала основная часть деловой программы ВЭФ

Делегации более 50 стран обсуждают сотрудничество в сфере медицины, образования, туризма

Пока западная часть страны только просыпается, на форуме во Владивостоке уже вовсю идут мероприятия деловой программы. Панельные сессии, дискуссии и, конечно, подписания контрактов. Это как раз тот случай, когда "время – деньги", понимают люди в костюмах, причем не обязательно подчеркнуто деловых.

Ксандер Пратт – один из десяти лучших художников Африки. На форум приехал развивать сотрудничество в креативной индустрии. Это вообще очень примечательная деталь и сразу бросается в глаза. Раньше ВЭФ был азиатским форумом. Теперь его география расширяется до Глобального Юга. А это – принципиально новые возможности. Камерун, например, будет строить морские суда по российской технологии.

Есть и первые экономические новости. Например, китайский рынок сейчас начинает осваивать каждый пятый российский предприниматель. Поставки газа по "Силе Сибири" в этом году вырастут на 40%, а экспорт нефти - на 15%, несмотря на санкционные ограничения. Во многом это – результат плодотворной работы с партнерами из АСЕАН. Которые признают - нужно увеличивать долю расчетов в национальных валютах.

"Я уже третий раз участвую в этой дискуссии в статусе посла. Предыдущие два раза проходили в Санкт-Петербурге. Это - западная часть России. И вот наконец мы встретились на востоке. Это - важное направление", - отметил Игорь Байлен, посол Филиппин в России.

О том, как сделать отдых в России комфортным и привлекательным, говорили на отдельной сессии.

"С 1 августа заработала электронная виза. У нас 30 тысяч граждан приехало за август. Половина, кстати, - граждане Китая. Мы здесь всех рады видеть. Причем мы по электронной визе никаких ограничений не ставили. В том числе и из европейских стран к нам граждане по-прежнему могут приезжать", - указал Максим Решетников, министр экономического развития России.

Делегация Мьянмы на форуме - одна из самых представительных. Тем более, что после 30-летнего перерыва с этой страной вновь восстановлено прямое авиасообщение. Много инвесторов во Владивосток приехало из Китая, Индии и Арабских Эмиратов.

Залог успешного развития - сотрудничество. И Восточный экономический форум для регионов - пожалуй, лучшая возможность показать российским и зарубежным инвесторам, чем, что называется, богаты. Например, Амурская область - это логистические возможности БАМа. А Камчатка - туризм. Ну, а Бурятия - это вертолеты и беспилотники. Новейшая модель - "Буре-20". До восьми часов автономной работы. Может использоваться для разведки или доставки грузов.

ВЭФ - это не только товары, услуги и инвестиции. Одни только впечатления чего стоят! Например, музыкальный вечер, организованный Фондом наследия русского зарубежья. А еще бухта Аякс, залив Петра Великого и, конечно, он – величественный и прекрасный Русский мост. Даже в самых серьезных делегатах просыпается художник.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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