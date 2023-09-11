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ВС России отразили четыре попытки националистов перейти в контратаку

11:50
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Ликвидировано около 60 боевиков

Этим утром на территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в шести областях. Местные СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, передает "ТВ Центр".

Тем временем в зоне спецоперации российские военные отразили четыре попытки националистов перейти в контратаку на краснолиманском направлении. Как сообщают представители "Центральной" группировки, ликвидировано около шестидесяти боевиков.

Сражаются с радикалами и наши танкисты на Марьинском направлении. Приблизившись к врагу на минимальное расстояние, экипажи открывают огонь по противнику. Точными выстрелами они уничтожают опорные пункты, бронетехнику и пехоту радикалов.

А удары по командным пунктам неонацистов наносят оперативно-тактические комплексы "Искандер" "Западной" группировки войск. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, оставаясь невидимыми для вражеских ПВО. Высокоточное оружие способно поразить противника на расстоянии до 500 километров.

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