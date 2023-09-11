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Участникам СВО передали шесть грузовиков "Урал"

12:04
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Автомобили уже на пути в Луганскую область

Шесть грузовиков "Урал" передали нашим бойцам, участвующим в спецоперации. Автомобили уже на пути в Луганскую область, сообщает "ТВ Центр".

На торжественной церемонии в Волгограде у монумента "Родина-Мать" ключи от машин вручил гроссмейстер Сергей Карякин. Доставить грузовики помог Народный фронт.

"Уралы" хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации. Они эффективны в любой местности и могут использоваться для выполнения различных задач. 

"Им действительно они нужны. Для решения своих задач. По перемещению, по эвакуации, по подвозу боеприпасов. Бойцы довольны. Это, наверное, самое главное. Значит, не зря мы все старались. Машины идут из Челябинской области, из города Миаз. Сейчас они проездом находятся в Волгограде. И отправляются дальше", - отметил Карякин.

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