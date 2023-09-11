Пентагон отложил поставку Киеву танков "Абрамс"

В американской прессе истинной причиной называют массовые потери западной бронетехники на линии фронта

Фотография бывшего министра обороны Украины на яхте и с фужером игристого взбудоражила соцсети. Пока украинцы умирают на фронте, Алексей Резников после отставки отправился в Европу. Замешанный в коррупционных схемах, он неплохо заработал на безбедную старость.

Показательная борьба с коррупцией Владимира Зеленского у европейцев вызывает восторг. Министр иностранных дел Германии сказала, что проведенная работа заслуживает уважения. Под покровом ночи Анналена Бербок добиралась в Киев спецрейсом из Польши. Рано утром - как видно по кадрам - уставшую с дороги ее встречает посол Германии. Это четвертый визит министра на Украину за последние полтора года. В преддверии встречи Генассамблеи ООН западные политики один за другим спешат в гости к Зеленскому. После заседания "Большой Двадцатки" в Нью-Дели это шанс для стран "Семерки" снова выдать русофобские тезисы, которые в Индии произнести им не дали.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заикнулся о перемирии, но на условиях Украины: "Что касается переговоров, то для танго нужны двое. И пока что мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина. Если же он проявит интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы этот военный конфликт завершился, но он должен закончиться на справедливых и устойчивых условиях, отражающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

То есть позиция США остается прежней. А это значит, поставки натовского вооружения продолжатся. Украинский президент в интервью The Economist заявил, что начал сомневаться в поддержке некоторых западных партнеров, поэтому призвал готовиться к длительной войне. Возможно, поэтому США решили не торопиться. Запланированную на среду отправку танков "Абрамс" откладывают. Пока на несколько недель, пишет американская пресса. Журналисты считают, что таким образом Вашингтон хочет избежать репутационных потерь.

В Германии десятки людей снова выходят с протестами и требованиями прекратить поставку военной техники, которая не меняет ситуацию на фронте, а только приводит к увеличению количества смертей. Депутат Бундестага Сара Вагентнехт дает Зеленскому совет: "Ему следовало бы быть готовым к компромиссу. Мы же видим: несмотря на все поставки оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места, Украина не может победить военным путем. Поэтому необходим реализм и готовность к переговорам".

В Милане разгорается скандал из-за выставки, посвященной нацбатальону "Азов", запрещенной в России террористической организации. Портреты с военными установили в центре города с разрешения мэрии. Люди устроили протест. Активисты, которые ведут борьбу с фашизмом, не стали ждать и наклеили поверх плакатов другие фотографии, на которых запечатлены массовые убийства, расправы "азовцев" над мирными жителями.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"