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Собянин в обращении к москвичам пообещал продолжать работу на благо столицы

09:27
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Город станет "круче и краше"

Сергей Собянин в обращении к москвичам на своем персональном сайте пообещал продолжать работу на благо столицы.

"Подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами", - написал Сергей Собянин.

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