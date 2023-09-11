В Вологодской области нашли погибшего при крушении вертолета

Два человека выжили

Тело человека, погибшего в результате крушения частного вертолета Robinsson 10 сентября, найдено в ходе поисковой операции. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказали в пресс-службе главка Министерства чрезвычайных ситуаций России по Вологодской области.

Авиакатастрофа произошла на озере Воже. Из находившихся на борту вертолета трех человек двоим удалось спастись, судьба третьего оставалась неизвестной.

Водолазы МЧС обнаружили тело третьего человека в кабине вертолета, затонувшего в озере.

Расследуется уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели человека, сообщает "Интерфакс".

Двое пострадавших из-за крушения вертолета были доставлены в Вожегодскую районную больницу с ушибами и переломами, сообщает ТАСС.

Телеграм-канал "112" пишет, что среди пострадавших — 52-летний экс-депутат из Архангельской области Сергей Щелок.

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