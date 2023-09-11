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Попова предупредила о подъеме заболеваемости гриппом к концу года

09:59
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Прививочная кампания уже ведется

Специалисты Роспотребнадзора ожидают вспышку гриппа средней интенсивности в России в конце 2023 года. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказала руководитель ведомства Анна Попова.

Эксперт напомнила, что "обычно это ноябрь-декабрь", хотя "летние вспышки в разных странах мира уже зарегистрированы в северном полушарии".

Попова подчеркнула, что "почти 45% всего необходимого объема (вакцины от гриппа) уже поставлено в регионы, и прививочная кампания набирает обороты", сообщает "Интерфакс".

Тем временем Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в мире растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За 28 дней — с 24 июля по 20 августа 2023 года — было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.

Специалисты напоминают о необходимости мер профилактики вирусных инфекций, самым действенным средством защиты от таких заболеваний остается вакцинация.

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