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Глава МИД ФРГ прибыла с неожиданным визитом в Киев

09:54
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Бербок поддержала Киев в стремлении вступить в ЕС

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок прибыла с неожиданным визитом в украинскую столицу, передает издание Süddeutsche Zeitung.   

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"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев с визитом", - пишет издание.

Как уточнили в издании, глава МИД ФРГ намеренно не сообщила мировой общественности о своем намерении посетить Киев для "обеспечения собственной безопасности".

При этом авторы публикации напомнили, что только за последние 18 месяцев Бербок уже в четвертый раз посещает Украину. По данным анонимного собеседника издания, по прибытии в Киев высокопоставленный дипломат заявила об устремлениях Германии поддержать киевский режим в присоединении к ЕС.

Напомним, что ровно неделю назад внеплановый визит в украинскую столицу совершил глава американского Госдепа Энтони Блинкен. Позднее в СМИ появилась информация, что чиновник прибыл на Украину для того, чтобы обсудить темпы контрнаступления ВСУ в зоне военной спецоперации.

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