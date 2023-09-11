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"История отдала свой голос": американский разведчик назвал Путина лучшим лидером

10:15
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Близость российского лидера к народу делает его великим политиком

История уже сделала свой выбор в пользу президента России Владимира Путина. Об на своей странице в Twitter написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.  

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Как отметил аналитик, история, которую рассказал российский лидер в ходе открытого урока "Разговоры о важном", указывает на близость Владимира Путина к народу.

"Путин делится этим. Байден же рассказывает нам про "Корн Поп". Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже!" — написал он, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что история действующего президента США Джо Байдена о банде "Корн Поп", которую ему удалось "разогнать", является "хорошо спланированной" пиар-акцией. По его словам, рассказав эту историю, американский лидер всерьез хотел расположить к себе весомую часть избирателей в преддверии президентских выборов в США.

Напомним, что буквально несколько недель назад российский лидер Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговоры о важном" поведал школьникам трогательную историю о последних словах своей бабушки перед смертью, которая погибла от пули немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны.  

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