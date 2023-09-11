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Россия предложила безвизовый режим пяти странам

10:38
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Об этом рассказали в Минэкономразвития

Россия предложила ввести взаимный безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии с целью привлечения обеспеченных туристов. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказал российский министр экономического развития Максим Решетников.

Как пояснил политик эту инициативу, "чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали". Решетников призвал "более активно продвигать страну на зарубежных рынках" ради активизации туристического обмена с другими государствами.

Выбор конкретных стран министр объяснил тем, что из них "возможен прирост туристов класса премиум, поэтому это нас интересует", сообщает "Интерфакс".

Между тем в августе в Москву из Китая прибыла первая группа туристов по соглашению о групповом безвизовом обмене. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев отмечал, что групповой безвизовый механизм помогает туристам, прежде всего, сэкономить средства.

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