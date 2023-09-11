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FT: НАТО планирует крупнейшие военные учения со времен холодной войны

10:39
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

К ним могут привлечь около 41 тысячи военных

Государства — члены НАТО планируют провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Как пишет The Financial Times, в них примут участие более 50 кораблей и около 41 тысячи военных.
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Маневры "Стойкий защитник" (Steadfast Defender) могут стартовать весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Балтии. Также участником данных учений может стать Швеция, хотя она пока не является членом НАТО.

Ранее главнокомандующий немецких ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что при помощи учений в Балтийском море "Северное побережье — 2023" у берегов Латвии и Эстонии ФРГ вместе со своими партнерами по альянсу направит России "четкий сигнал бдительности".

В Москве при этом прокомментировали другие запланированные военные маневры — совместные учения Армении и США "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", которые стартуют 11 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации".

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