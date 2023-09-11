ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ранившего людей в ростовской школе подростка скрутили родители учеников

10:50
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Занятия отменены

В Ростовской области оказывают помощь раненым после вооруженного нападения возле школы.
Вооруженный подросток ранил четырех человек в школе в Ростовской области

По словам губернатора региона Василия Голубева, состояние пострадавших легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.  Однако по информации местного портала 161.ru, пожилой мужчина получил шесть ножевых ранений, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области 15-летний подросток принес в школу нож и ранил им четырех человек.

В результате нападения ранения получили три сотрудника образовательного учреждения и родственник одного из учеников. Никто из детей не пострадал.

Нападавшего задержали родители учеников.  Им оказался ученик 9 класса, он страдает психическим заболеванием. Местный портал 161.ru со ссылкой на источник сообщает, что в медкарте у подростка стоит отметка о "шизофренических отклонениях легкой степени".

Занятия в школе отменили, следственные органы проводят необходимую проверку, сообщили в районной администрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.