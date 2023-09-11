Ранившего людей в ростовской школе подростка скрутили родители учеников

Занятия отменены

В Ростовской области оказывают помощь раненым после вооруженного нападения возле школы.

По словам губернатора региона Василия Голубева, состояние пострадавших легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Однако по информации местного портала 161.ru, пожилой мужчина получил шесть ножевых ранений, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области 15-летний подросток принес в школу нож и ранил им четырех человек.

В результате нападения ранения получили три сотрудника образовательного учреждения и родственник одного из учеников. Никто из детей не пострадал.

Нападавшего задержали родители учеников. Им оказался ученик 9 класса, он страдает психическим заболеванием. Местный портал 161.ru со ссылкой на источник сообщает, что в медкарте у подростка стоит отметка о "шизофренических отклонениях легкой степени".

Занятия в школе отменили, следственные органы проводят необходимую проверку, сообщили в районной администрации.

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