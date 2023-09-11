Politico: Россия присоединением новых территорий вынуждает ЕС расширяться

Как минимум восемь стран могут вступить в Евросоюз в ближайшее время

Решение российского лидера Владимира Путина о присоединении новых территорий подтолкнуло ЕС к расширению, передает издание Politico со ссылкой на комментарии политических аналитиков.

Как уточнили авторы публикации, на сегодняшний день руководство объединения ведет работу по "экстренному" привлечению в политико-экономический блок как минимум восьми новых членов. При этом аналитики издания подчеркнули, что присоединение к ЕС новых членов может привести к определенным рискам. Так, например, вступление "сельскохозяйственной" Украины в объединение открывает "целый ящик Пандоры", пояснили в издании.

Авторы публикации подчеркнули, что для безопасного присоединения к ЕС новых членов потенциальные кандидаты должны провести масштабные внутренние реформы. По данным аналитиков издания, такие действия стран-кандидатов позволят избежать "противостояния" между нынешними и новыми членами объединения.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на данный момент ЕС готовится к принятию десяти новых членов. По словам высокопоставленного дипломата, в ближайшее время в состав объединения могут вступить пять стран из Западной Балтики, а также Турция, Украина, Молдавия и Грузия.

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