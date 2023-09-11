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Нарышкин: Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России

11:04
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Угроза сохраняется, предупредил директор СВР

Угроза России и российским гражданам "со стороны северо-запада" сохраняется. Такое заявление в понедельник, 11 сентября, сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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Политик прокомментировал во время церемонии открытия памятника Феликусу Дзержинскому в штаб-квартире СВР направление взгляда бронзовой фигуры — на северо-запад.

По словам Нарышкина, поскольку памятник является точной копией "железного Феликса" с Лубянки, "менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права".

При этом глава СВР назвал очевидным факт сохранения угрозы для России с северо-запада — со стороны Польши и прибалтийских стран, сообщает РИА Новости.

Ранее американский посол в Варшаве Марк Бжезинский рассказал, что в Польше дислоцированы более 10 тысяч военнослужащих США. Дипломат подчеркнул, что "это не случайно", поскольку "рука об руку с польскими солдатами мы реализуем задание от президента Джо Байдена: каждый сантиметр пространства НАТО — включая Польшу, разумеется — в безопасности и защищен".

При этом российский лидер Владимир Путин предупреждал, что Польша может напрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы вернуть себе свои, как считают в Варшаве, исторические территории.

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