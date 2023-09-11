Украинские военные массово бегут с поля боя

Военнослужащие ВСУ начали массово сдаваться в плен сразу после попадания на фронт. Об этом на своей странице в Twitter написал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Число сдающихся украинских частей и солдат растет с каждым днем", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что украинские военные начали сдаваться в плен сразу после прибытия на фронт. По его словам, несмотря на это, командование ВСУ продолжает докладывать президенту Украины Владимиру Зеленскому о "нормальных" темпах контрнаступления.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что политические лидеры ведущих стран "коллективного" Запада начали признавать несостоятельность украинского контрнаступления в зоне военной спецоперации. По мнению военного аналитика, именно Россия одержит победу в противостоянии с Украиной.

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