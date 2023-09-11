Названа дата возможной встречи Путина и Ким Чен Ына

Ни одна из сторон официально не подтверждала сообщения о встрече

Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться 13 сентября. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказали информированные источники Bloomberg.

Как отметили собеседники агентства "Ким Чен Ын, вероятно, уже отбыл в Россию на поезде", а его встреча с российским лидером Владимиром Путиным "может пройти 13 сентября".

Сообщения о том, что лидер КНДР может приехать в Россию, курсируют в средствах массовой информации. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле в настоящее время не могут подтвердить сообщения о том, что планируется очная встреча лидеров России и Северной Кореи.

В июле в Пхеньяне побывала российская военная делегация во главе с министром обороны России Сергей Шойгу. Он передал лидеру страны Ким Чен Ыну личное послание Владимира Путина, содержание которого не разглашалось. Российский министр подчеркнул, что Россия намерена укреплять взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в соответствии с взаимными интересами двух стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"