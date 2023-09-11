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Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

11:35
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Москва не хочет вводить симметричные меры

Дипломатические отношения с Евросоюзом (ЕС) следует временно приостановить и вывести дипперсонал в Россию.
Россиянам запретили ввозить в ЕС машины, смартфоны и чемоданы

С такой инициативой выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после того, как Брюссель запретил россиянам въезд с личными смартфонами и автомобилями.

"Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями", - написал он в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что Москве не нужно применять симметричные меры в отношении граждан ЕС.

"Мы не расисты в отличие от многих руководителей тех стран", - подчеркнул зампред Совбеза.

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