Британская авиация уступает российской

ВВС Великобритании не смогут противостоять российским ВКС при возникновении потенциального конфликта между Лондоном и Москвой, передает издание Daily Mail со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

"Парк боевых самолетов настолько мал, что будет сметен, если Великобритания вступит в войну с Владимиром Путиным", - заявил один из аналитиков издания, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отметили авторы публикации, на сегодняшний день авиация Соединенного Королевства располагает 169 истребителями. В свою очередь, российские ВС имеют, по разным оценкам, от 1000 до 1500 самолетов. При этом аналитики подчеркнули, что, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников Великобритании о совершенстве этих самолетов, на данный момент страна находится в "крайне уязвимом положении" перед возникновением потенциального конфликта.

Авторы также добавили, что последствия возможного противостояния с ВС России не пугают представителей военного командования Британии. Иными словами, Минобороны страны не планирует модернизировать старые самолеты или закупать новые у стран-союзников, заключили в издании.

Ранее главный редактор новостного портала Middle East Eye Дэвид Херст заявил, что озвученная президентом России Владимиром Путиным цель по денацификации Украины является "полностью оправданной". По мнению британского журналиста, действия российских военных в зоне СВО направлены исключительно на искоренение украинских националистов.

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