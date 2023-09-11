Евросоюз при этом проиграл

Фактически Россия уже является победителем в конфликте с США и НАТО, в то время как ЕС уже во многом проиграл. Такое заявление сделал депутат нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф.

Политик отметил, что о победе России в противостоянии с Западом свидетельствуют показатели российской экономики: "дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям".

Де Грааф подчеркнул, что итоги саммита "Большой двадцатки" в Индии говорят сами за себя: Запад утратил возможность принуждать остальной мир к подчинению, сообщает РИА Новости.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что "если цель США – ослабить Россию и попытаться сменить там власть, то это роковая ошибка", поскольку "мы не сможем победить их – они не сдадут своего лидера, будут защищать страну, наращивать производство вооружений".

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, отмечал, что Запад постарается "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как очевидно, что не может победить ее на поле боя на Украине.

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