Глава Минфина заверил в исполнении российского бюджета в 2023 году

Дефицит бюджета постепенно сокращается

Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП. Такое заявление сделал в понедельник, 11 сентября, министр финансов России Антон Силуанов.

Политик подчеркнул, что динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года.

В целом российский федеральный бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики, цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей. Это означает, что экономика адаптируется к текущим вызовам.

Вместе с тем политик подчеркивал, что риски для экономики никуда не делись, поэтому надо избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании бюджета, хотя в августе он отмечал, что звучавшие в начале года экспертные мнения о том, что бюджет будет сложно сбалансировать не оправдались. Доходы оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12,3 трлн рублей.

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