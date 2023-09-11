ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минфина заверил в исполнении российского бюджета в 2023 году

13:21
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Дефицит бюджета постепенно сокращается

Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, в 2023 году он будет на уровне прогноза в 2% ВВП. Такое заявление сделал в понедельник, 11 сентября, министр финансов России Антон Силуанов.
Дефицит бюджета России в январе-июле 2023 года составил 1,8% от ВВП

Политик подчеркнул, что динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года.

В целом российский федеральный бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики, цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей. Это означает, что экономика адаптируется к текущим вызовам.

Вместе с тем политик подчеркивал, что риски для экономики никуда не делись, поэтому надо избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании бюджета, хотя в августе он отмечал, что звучавшие в начале года экспертные мнения о том, что бюджет будет сложно сбалансировать не оправдались. Доходы оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12,3 трлн рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Антон Силуанов
Антон Силуанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.