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Глава ВТБ: спекулянты на валютном рынке играют против рубля

12:23
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

ЦБ должен ограничить их действия

Действия спекулянтов на фондовом рынке должны насторожить руководство Банка России. Об этом в интервью изданию РБК заявил глава ВТБ Андрей Костин.

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"ЦБ должен сейчас дать по рукам спекулянтам", - заявил Костин.

При этом глава денежно-кредитной организации подчеркнул, что спекулятивные действия на фондовом рынке играют против "роста и благосостояния" национальной валюты России. По его словам, именно Центробанк должен способствовать ограничению таких "пагубных" тенденций.

Он также добавил, что в ближайшее время регулятор должен ввести ограничения на вывод национальной валюты за рубеж. По мнению Костина, "хаотичные" переводы в страны СНГ являются одним из главных факторов ослабления рубля в последние месяцы.

"Допустим, вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть", - пояснил он.

Иными словами, сотрудники Центробанка должны подготовить законодательную инициативу о введении лимита в 100 млн рублей на денежные переводы за границу, заключил банкир.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что по итогам текущего года отечественная экономика вырастет как минимум на 2,5 процента. По мнению министра, тенденция роста экономического потенциала страны указывает на увеличение доли сырьевых доходов в бюджете.

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