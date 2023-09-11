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Россиянин пытался выйти из самолета на высоте 10 тысяч метров

12:26
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Дебошира передали полиции

Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего из Таиланда в Москву.

Во время полета мужчина устал сидеть в тесном кресле и захотел выйти пораньше. На высоте 10 тысяч метров мужчина направился к двери и попытался ее открыть, передает telegram-канал Mash. Бортпроводники применили в отношении дебошира спецсредства и привязали обратно к креслу.

Борт благополучно приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево". Неадекватного мужчину передали полиции.

Mash сообщает, что перед полетом мужчина принял наркотики, агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота" пишет, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

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