Париж продолжит поставлять оружие на Украину

Подготовка ВС России к контрнаступлению Украины привела к провалу планов киевского режима. Об этом в интервью радиостанции RMC заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Как отметила дипломат, в ходе непродолжительной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским ей удалось выяснить, что провал наступательных действий ВСУ связан с "хорошей подготовкой" российских военных.

"Россия подготовила множество линий обороны, заминировав территорию между ними", - заявила Колонна, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что, несмотря на "колоссальные" потери украинской армии в зоне военной спецоперации, руководство киевского режима не планирует останавливать ход контрнаступления. По ее словам, такие заявления украинского лидера указывают на то, что оборонительный потенциал ВС России оказался неожиданностью для командования ВСУ.

Она также добавил, что недавний визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы заставил политический истеблишмент Франции продолжить поставки вооружений и боеприпасов Киеву.

"Мы приняли решение продолжать и увеличивать нашу помощь Украине", - заключила дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители киевского режима готовы обсуждать дипломатический сценарий урегулирования конфликта только после "тотального поражения" ВС России в зоне СВО. По словам дипломата, инициация мирного соглашения возможна лишь на условиях украинской стороны.

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