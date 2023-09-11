В Кремле ответили на вопрос о подготовке к президентским выборам

Путину никто не сможет составить конкуренцию, уверен Песков

В прикладном плане подготовка к президентским выборам в России пока не началась.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский лидер Владимир Путин еще не заявлял, будет ли он выдвигать свою кандидатуру в 2024 году.

"Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту составить не может", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

8-10 сентября в 86 регионах России прошли выборы разных уровней - губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований. Президент Путин проголосовал на выборах мэра Москвы.

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