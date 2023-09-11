Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров с Украиной

Позиция Москвы в этом вопросе остается неизменной

На данный момент каких-либо предпосылок мирного урегулирования кризиса на Украине нет. Об этом в ходе выступления на заседании Восточного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о "готовности" украинской стороны к возобновлению переговоров при условии "заинтересованности" России в этом вопросе. Позднее сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывания американского дипломата, отметив, что подобного рода заявления указывают на стремление Вашингтона "дезинформировать" мировую общественность.

"В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса", - заявил Песков, чьи слова приводит РБК.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, несмотря на все "ухищрения" киевского режима в этом вопросе, Москва на протяжении всего конфликта выступала и продолжает выступать за возобновление переговорного процесса.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Москва и Киев должны немедленно начать переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. По мнению высокопоставленного дипломата, каждый день промедления приводит к гибели "огромного количества" людей.

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