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В выборах мэра Москвы приняли участие более 3 млн человек

14:56
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

2 миллиона 700 тысяч - дистанционно

За три дня в выборах мэра Москвы приняли участие 3 миллиона 269 тысяч 905 человек. Это 42,5% от общего числа избирателей в столице.

Из них свыше 2 миллионов 700 тысяч человек предпочли отдать свой голос дистанционно.

"Те, кто ценит свое время и не находили свободной минуты, чтобы прийти на избирательные участки, имеют возможность сделать это дистанционно. У нас появились терминалы электронного голосования, появились переносные терминалы электронные голосования", - отметила Ольга Кириллова, глава Мосгоризбиркома.

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