Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Трассу запустили раньше срока

Ровно посередине между двумя автомобильными кольцами - МКАДом и ЦКАДом - теперь есть еще одна скоростная дорога, связавшая Калужское и Варшавское шоссе. На открытии трассы - Сергей Собянин. Благодарит строителей за работу.

"Важный очень объект. Это часть большой трассы от Варшавки до Минского шоссе - 40 километров. Это вот часть около 15 км. От Троицка до Остафьева. Важная трасса, потому что является дублером МКАДа, во-первых. Во-вторых, от Троицка до Остафьева прямой ход, по которому будут курсировать регулярные электробусы, которые обеспечат подъезд не только Троицка, но и целого ряда поселений по пути до новой станции МЦД-2, по сути, до наземного метро. Что давно уже жители просили. Вот этот проект, большой проект, по сути, реализован", - сказал мэр.

Этого момента ждали четыре года. В 2019-м был построен первый участок дороги - от Калужского шоссе до деревни Яковлево. Теперь есть продолжение

Новая четырехполосная магистраль стала хорошей альтернативой выезда из близлежащих населенных пунктов. У жителей Троицка появилась возможность напрямую выезжать на Варшавское шоссе, а также добираться до платформы МЦД-2 "Остафьево". Удобное сообщение и с Щербинкой, а также поселениями - Рязановским и Десеновским.

"15 км дорог, из которых 11,5 основного хода, на которой мы сейчас находимся, двухполосные в обе стороны. И 3,5 км прилегающей - местные проезды, которые к сооружениям различным подходят. Три искусственных сооружения мы построили на нем - эстакаду на Варшавском шоссе, путепровод через Курское направление железной дороги и мост через реку Десна", - отметил Игорь Зелигер, вице-президент компании-подрядчика.

Реконструирована Власьевская улица, обустроены съезды к близлежащим населенным пунктам и СНТ. Шума от дороги жители не услышат - высокие экраны поглощают звуки. Установлены светофоры, автобусные остановки. Подъезды и съезды благоустроили, там появились деревья и кустарники - более 3 тысяч саженцев. Открытие магистрали улучшит транспортное обслуживание жителей деревень Яковлево, Черепово, а также прилегающих СНТ.

Новая магистраль станет основной также и для жителей будущей застройки на территории ТиНАО.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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