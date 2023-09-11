В Подмосковье обнаружили цех по изготовлению контрафактной одежды

Трудились на производстве в основном мигранты

Цех по изготовлению контрафактной одежды обнаружили полицейские в подмосковном Одинцове, передает "ТВ Центр".

В нежилом двухэтажном здании обустроили целое производство: всюду швейные машинки, ткани, синтепон, лекала, нитки и фурнитура. Шили там в основном сезонную одежду. Так, в последнее время популярностью пользовалась школьная форма, свитера, футболки и спортивные костюмы.

Трудились на производстве в основном мигранты. Жили они в том же здании. По факту незаконной миграции заведено 12 административных дел. На руководителя цеха возбуждено уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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