В Подольске задержали наркокурьера

У него в рюкзаке находились 400 разноцветных свертков с неизвестным веществом

В Подольске патрульные задержали наркокурьера, который должен был перевезти в Тамбов крупную партию героина, сообщает "ТВ Центр".

Полицейские заметили у леса подозрительного мужчину. Во время досмотра они обнаружили у него в рюкзаке 400 разноцветных свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что как минимум в двух пакетиках был героин.

Подозреваемый признался, что наркотик забрал из тайника и должен был отвезти в другой регион для продажи. Мужчина арестован и ждет суда.

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