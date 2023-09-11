В Музей транспорта Москвы доставили первый экспонат

Восьмидверный метровагон типа В

Немного обвыкнуться на новом месте не помешает. Преодолевшего переезд вагон заботливо укрыли от солнца, дождя и пыли. Даже будучи не при параде он вызывает восторг – настолько хорошо сохранился! Одни обходят стороной, понимающие - смотрят с нескрываемым пиететом. Еще бы - он ведь такой один.

Единственный сохранившийся в мире метровагон В восьмидверной модификации неполных 20 лет перевозил пассажиров в Московском метрополитене. Теперь, выйдя на пенсию, стал музейным экспонатом. И что важно - на подземном уровне.

Этот девятитиметровый котлован в перспективе - минус первый уровень Музея транспорта Москвы. Он специально спроектирован для размещения той части экспозиции, что будет рассказывать о Московском метрополитене. За памятник архитектуры советского авангарда можно не волноваться – исторический облик гаража Константина Мельникова не пострадает. Проект реставрации в надежных руках. Усиленные фундаменты и стены сделаны на совесть.

"Примененные технологии позволили полностью обезопасить фундаменты и стены памятника от подвижек для создания минус первого уровня в гараже", - отметила Наталья Воронцова, главный архитектор Музея транспорта Москвы.

Настоящей головоломкой стало другое – вагон 1927 года предстояло переместить в конкретную точку. Потому в электродепо "Братеево", где вагон коротал свой век, с него сняли стекла, двери, элементы интерьера, погрузили на платформу и отправили по ночной Москве в колонне сопровождения. В гараже Константина Мельникова вагон уже ждали подъемный кран и взволнованные участники процесса.

"Он был опущен через специально подготовленный монтажный проем в перекрытии первого этажа длиной более 22 метров в приямок и установлен в проектное положение на макет исторической рельсошпальной решетки", - объяснила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Привычный антураж - будет. Но в свое время. Пока же вагон в ожидании капитального "марафета". Реставраторы заменили покрытие крыши. Предстоит самое сложное - работа с внутренним интерьером. А он из дерева и не только.

"Данная работа сродни реставрации картин. Многие детали интерьера вагона выполнены из бронзы. Какие-то детали были утрачены и сейчас отливаются заново по оставшимся образцам. Еще одна сложность для реставраторов - утраченные подвагонные тележки", - уточнил Андрей Кощеев, главный хранитель Музея транспорта Москвы.

Их восстанавливали по образцу, найденному в Санкт-Петербурге. Стоять в одиночестве вагон долго не будет. По отработанной технологии сюда переместят еще шесть экспонатов, среди которых мотовоз и макет метровагона "Москва – 2019".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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