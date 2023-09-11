"Ленком" открывает новый сезон

Главный режиссер театра поставит восточную сказку

Много музыки, ярких красок и хорошей драматургии - "Ленком" открыл новый, 97-й сезон.

Зрители увидят спектакль "На дне" по пьесе Горького, одна из главных ролей - у Татьяны Васильевой, которая теперь актриса "Ленкома".

В феврале Семен Спивак начнет репетировать "Танго" по драме Мрожека. А главный режиссер театра, Алексей Франдетти, поставит восточную сказку - яркую и философскую: "Калиф-аист".

Кстати, его первая постановка на легендарной сцене - "Маяковский" - открыла сезон. Мюзикл создавался с нуля, соединив энергетику поэзии и современной музыки.

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