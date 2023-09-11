ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ленком" открывает новый сезон

15:14
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Главный режиссер театра поставит восточную сказку

Много музыки, ярких красок и хорошей драматургии - "Ленком" открыл новый, 97-й сезон.

Зрители увидят спектакль "На дне" по пьесе Горького, одна из главных ролей - у Татьяны Васильевой, которая теперь актриса "Ленкома".

В феврале Семен Спивак начнет репетировать "Танго" по драме Мрожека. А главный режиссер театра, Алексей Франдетти, поставит восточную сказку - яркую и философскую: "Калиф-аист".

Кстати, его первая постановка на легендарной сцене - "Маяковский" - открыла сезон. Мюзикл создавался с нуля, соединив энергетику поэзии и современной музыки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Спектакль "На дне"
Спектакль "На дне"
Спектакль "На дне"
Спектакль "На дне"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.