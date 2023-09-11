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Таня и Маня: в "Аптекарский огород" привезли гигантские тыквы

15:15
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Две красотки из Краснодара

Гигантские тыквы приехали на фестиваль в "Аптекарский огород", и у каждой - свое имя.

Участницы своеобразного дефиле соревнуются в формах и размерах. Безусловные лидеры - две красотки из Краснодара, там удалось вырастить поистине овощи-великаны. 565 с половиной килограммов - одна, и чуть поменьше - другая. Перевозили великанов бережно, на матрасах, сильно не разгоняясь. Чтобы не растрясти красоту. И окружение у них достойное.

"На всей площади фестиваля представлены яблоки, тыквы, арбузы, цветы, выращенные на территории Ботанического сада МГУ. Полюбоваться можно на разнообразные сорта этих культур, оценить урожай в 2023 году и полюбоваться яркими красками осенних цветов", - рассказал Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ.

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Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
Фестиваль в "Аптекарский огород"
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