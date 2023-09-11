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Мишустин обсудил с вице-премьерами развитие внутреннего туризма

14:51
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

В России - больше полусотни национальных парков

Расширение территории опережающего развития "Якутия" обсудил сегодня глава правительства со своими заместителями, передает "ТВ Центр".

По словам Михаила Мишустина, речь идет не только о строительстве новых микрорайонов. Там также появится высокотехнологичный комбинат, который будет производить линейку конструкций для индивидуальных домов.

Еще одна тема - развитие внутреннего туризма. В России - больше полусотни национальных парков. И с каждым годом их посещают все больше путешественников. Сохранение уникальной флоры и фауны заповедных мест - одна из важнейших задач. 

Мишустин: "А значит, там все должно отвечать самым строгим природоохранным требованиям. Они распространяются и на места для проживания в гостиницах или кемпингах, и на спортплощадки, а также на многие другие объекты, которые там расположены. Поэтому правительством подготовлено постановление, которым мы вводим форму соглашения для бизнеса, который собирается инвестировать в рекреационную инфраструктуру в национальных парках. В таких документах должны быть обязательства и меры ответственности предпринимателей по бережному сохранению природы и соблюдению соответствующего режима".

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