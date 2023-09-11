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На Гавайях начал извергаться один из самых активных вулканов планеты

14:52
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Он дремал последние два месяца

На Гавайях начал извергаться Килауэа - один из самых активных действующих вулканов на Земле. Фонтаны раскаленной магмы вырываются из главного кратера на вершине, где расположены озера застывшей лавы.

По словам специалистов, опасности для людей происходящее пока не представляет. Но для авиации введен красный уровень тревоги - из-за возможного усиления выбросов пепла и газов.

Вулкан дремал последние два месяца. Но местные жители к его активности успели привыкнуть - Килауэа периодически извергается с 15-го века. Одно из сильнейших извержений произошло в 2018 году: потоки лавы уничтожили расположенный рядом поселок.

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