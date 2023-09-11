Зеленский: ВСУ потеряли много людей, у нас не будет хеппи-энда

Контрнаступление - это не кино

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у контрнаступления не будет счастливого конца.

Украинский лидер призвал не думать о том, что контрнаступление – это полуторочасовой фильм с хеппи-эндом.

"Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хэппи-энда, мы потеряли много людей", - заявил в интервью телеканалу CNN (цитата по РИА Новости).

Поставки западного вооружения не гарантируют успех и быстрые результаты на поле боя. Тем не менее, Киев продолжает контрнаступление, боевые действия будут продолжаться вне зависимости от погодных условий.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Спустя три месяца в Москве завили, что ВСУ не добились успеха ни на одном из направлений.

По данным Минобороны России на начало сентября, украинская армия потеряла более 66 тысяч человек и более 7,6 единиц техники, включая немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley и британский танк Challenger 2.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"