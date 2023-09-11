Песков назвал результаты выборов мэра Москвы закономерными

Сергей Собянин одержал победу

Результаты выборов мэра Москвы, в ходе которых горожане поддержали действующего градоначальника Сергея Собянина, являются закономерными. Такое заявление в понедельник, 11 сентября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, вряд ли можно не оценить достижения властей столицы, сообщает РИА Новости.

В Центризбиркоме рассказали, что Сергей Собянин получил 76,39% голосов на выборах мэра Москвы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. За него проголосовали 2 499 114 избирателей.

Градоначальник выразил благодарность горожанам за поддержку, подчеркнув, что, несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей.

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