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Кремль уклончиво ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию

13:58
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Официально информация пока не подтверждается

Администрации президента России по-прежнему пока нечего сказать относительно сообщений о возможном приезде в страну лидера КНДР Ким Чен Ына. Такое заявление сделал в понедельник, 11 сентября, спикер Кремля Дмитрий Песков.
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Пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать сообщения средств массовой информации о том, что Ким Чен Ын уже сел в поезд и направляется в Россию.

Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сведения, ограничившись уклончивой формулировкой "пока нечего сказать", сообщает РИА Новости.

При этом осведомленные источники уже называют конкретную дату возможной встречи глав двух государств. По их информации, Путин примет Ким Чен Ына в России и проведет с ним переговоры 13 сентября. Однако до сих пор ни Пхеньян, ни Москва официально не подтверждали сообщения о подобной встрече или ее планировании.

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