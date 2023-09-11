Песков: СВО продолжится для прекращения ударов Украины по России

Системы ПВО отлично справляются со своей задачей

Военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России. Об этом в ходе выступления на заседании Восточного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована", - заявил Песков, чьи слова приводит РБК.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что на данный момент этой угрозе противостоят не только системы противовоздушной обороны, но и сотрудники профильных ведомств. По его словам, в ближайшее время отечественные спецслужбы начнут еще "быстрее и эффективнее" купировать "акты агонии" киевского режима.

"Главное - это продолжать СВО до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего", - пояснил представитель Кремля.

Он также добавил, что на сегодняшний день политический истеблишмент Украины использует любые методы для нанесения урона России. Иными словами, преступный режим Владимира Зеленского не видит "ничего плохого" в совершении террористических актов на российской территорий, заключил Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны "коллективного" Запада поддерживают действия ВСУ по уничтожению "всего российского". По словам высокопоставленного чиновника, Вашингтон и Брюссель уже согласовали киевскому режиму нанесение ударов по Крыму. Позднее на высказывание Подоляка отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что такие действия западных стран являются поводом для начала военной спецоперации на территории НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"