Путин принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров

Они лучше в мире в своем классе

Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень (Приморский край).

Глава государства принял участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса, передает ТАСС.

Имена присвоены двум новым судам гражданского флота, отметил президент. Нефтяной танкер будет носить имя писателя Валентина Пикуля. Танкер-газовоз получил имя государственного деятеля, председателя совета министров СССР Алексея Косыгина.

"Уверен, что новые суда будут достойны этих прославленных имен. Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда. Без преувеличения одни из лучших в своем классе в мире", - заявил Путин.

Новые суда способны работать при экстремально низких температурах, перевозить большие объемы.

Судостроительный комплекс "Звезда" - крупнейший в России. С 2016 года на воду спущено 12 судов.

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