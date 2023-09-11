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Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами

14:33
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Украинцы могут устроить бунт в Европе из-за сокращения помощи ВСУ

Сокращение военной и финансовой помощи Запада приведет к непредсказуемой реакции украинских беженцев в Европе. Об этом в интервью изданию The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Как отметил политик, значительное сокращение помощи Киеву со стороны стран "коллективного" Запада может привести к возникновению риска дестабилизации внутриполитической ситуации в ведущих странах ЕС.

"Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят", - заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что, несмотря на внутриполитические разногласия, украинские граждане, находящиеся на данный момент в Европе, не только "хорошо себя ведут", но и с благодарностью относятся к странам, которые их "приютили".

Он также добавил, что заявления некоторых американских и европейских политиков по поводу Украины привели к сомнению в "искренности" западных партнеров. По его словам, на данный момент представители киевского режима "крайне скептически" относятся к высказываниям большей части лидеров стран ЕС, которые ранее неоднократно заявляли о приверженности к Киеву.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что подготовка российских военных к контрнаступлению Украины привела к "тотальному" провалу планов киевского режима. По мнению высокопоставленного дипломата, оборонительный потенциал России в зоне военной спецоперации стал полной неожиданностью для военнослужащих ВСУ.

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