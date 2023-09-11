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Песков опроверг наличие сигналов о выходе Армении из ОДКБ

14:40
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Такие слухи появились на фоне подготовки учений Армении и США

Россия была и будет близким союзником и партнером Армении. Такое заявление сделал в понедельник, 11 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля отметил, что у Москвы и Еревана могут быть проблемы, но решать их надо в рамках диалога.

Что касается решения Армении провести военные учения совместно с Соединенными Штатами, это требует глубокого анализа, подчеркнул Песков. По его словам, необходимо понять, какие цели преследует Ереван. Делать это Москва собирается с диалоге.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что Москва не получала каких-либо официальных сигналов по выходу Армении из ОДКБ, хотя "мы видели много рассуждений на эту тему", сообщает РИА Новости.

Армянские власти решили провести военные учения с США при том, что до того Ереван отказался проводить на своей территории маневры ОДКБ.

5 сентября появился указ президента Армении Ваагна Хачатуряна о том, что постоянный председатель Армении в ОДКБ Виктор Биягов снят с этой должности и назначен послом Нидерландах. Также бывший постпред в ОДКБ станет официальным представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия.

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