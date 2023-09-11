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Кремль подтвердил приезд Ким Чен Ына в Россию

14:25
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Ранее об этом сообщали западные СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын действительно приедет в Россию. Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказали в Кремле.

В администрации российского лидера подтвердили, что северокорейский политик прибудет в нашу страну по приглашению главы государства Владимира Путина.

Конкретные даты визита Ким Чен Ына не названы, отмечается, что это произойдет "в ближайшие дни", сообщает РИА Новости.

Западные средства массовой информации утверждали, что лидер КНДР приедет в Россию в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке — 12-15 сентября. По данным источников, встреча лидеров России и Северной Кореи может состояться 13 сентября, причем Ким Чен Ын якобы уже едет поездом в Россию.

До сих пор Кремль уклончиво комментировал подобные сообщения, ограничиваясь формулировкой "пока нечего сказать" на эту тему.

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