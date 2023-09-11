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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об успешном уничтожении ВС России комплексов Patriot

14:59
  • понедельник
  • 11 сентября 2023

Российская авиация без колебаний уничтожает западные вооружения

Авиация ВС России уничтожила зенитно-ракетные комплексы Patriot, расположенные в Центральной части Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.  

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Как отметил аналитик, западные кураторы киевского режима каждый раз "обманывают" украинских граждан, отправляя ВСУ вооружения, которые якобы "изменят ход боевых действий" в зоне военной спецоперации. По словам Джонсона, изначально именно к такому оружию относились американские HIMARS и Patriot.  

"Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают ЗРК Patriot без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что танки и истребители, которые прибудут на территорию Украины уже в следующем году, будут моментально уничтожены российской авиацией.

"Время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов, — все это очень быстро исчезнет", - заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что значительное сокращение военной и финансовой помощи стран "коллективного" Запада приведет к непредсказуемой реакции украинских беженцев. По мнению политика, такие действия крайне негативно отобразятся на "благополучии и стабильности" ведущих стран ЕС.

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